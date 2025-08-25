В Раде задумали до переговоров административно отрезать от ДНР и ЛНР часть Донбасса
Внесение в Верховную раду законопроекта об изменении административных границ (присоединение остающихся под контролем Киева частей Донбасса к Харьковской и Днепропетровской областям) усилит переговорные позиции Украины.
Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявила автор инициативы Анна Скороход, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Цель – сохранить людей, сохранить территории и перестать тратить ежемесячно в среднем 50 млн гривен на содержание Донецкой областной администрации и Луганской областной администрации», – рассуждает она.
По ее словам, эти функции успешно могут взять на себя Днепропетровск и Харьков.
«А территории Украины, которые сейчас являются неоккупированными, мы можем сохранить – и в переговорном процессе иметь более сильную позицию, оставив их за другими областями. В этом суть инициативы, и я надеюсь, она будет поддержана», подытожила Скороход.
