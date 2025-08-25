В Раде задумали до переговоров административно отрезать от ДНР и ЛНР часть Донбасса

Игорь Шкапа.  
25.08.2025 18:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 520
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Внесение в Верховную раду законопроекта об изменении административных границ (присоединение остающихся под контролем Киева частей Донбасса к Харьковской и Днепропетровской областям) усилит переговорные позиции Украины.

Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявила автор инициативы Анна Скороход, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Цель – сохранить людей, сохранить территории и перестать тратить ежемесячно в среднем 50 млн гривен на содержание Донецкой областной администрации и Луганской областной администрации», – рассуждает она.

По ее словам, эти функции успешно могут взять на себя Днепропетровск и Харьков.

«А территории Украины, которые сейчас являются неоккупированными, мы можем сохранить – и в переговорном процессе иметь более сильную позицию, оставив их за другими областями. В этом суть инициативы, и я надеюсь, она будет поддержана», подытожила Скороход.

