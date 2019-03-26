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26.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, США, Сюжет дня, Украина
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В США не верят в победу Порошенко и ставят на Зеленского

В Вашингтоне мало верят в победу действующего президента Украины Петра Порошенко, пытающегося переизбраться на второй срок.

Об этом пишут “Известия”, ссылаясь на источники в американских политических кругах.

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“Учитывая результаты различных социологических опросов, трудно поверить в то, что Петр Порошенко сможет выиграть. Украинский лидер столкнулся с аналогичной проблемой, которую испытали на себе многие политические деятели, пришедшие к власти, например, после оранжевых революций. Ведь граждане дают новому президенту приблизительно 100 дней на выполнение обещаний и изменение ситуации в лучшую сторону. Однако все обещания, к сожалению, не могут быть выполнены по разным причинам. Включая сложную ситуацию в стране. Поэтому люди, конечно, разочаровываются”, – сказал один из источников.

По словам второго собеседника, в правящих кругах США осознают, что политика Петра Порошенко сопровождалась рядом ошибок, а он лично мог добиться более хороших результатов за пятилетний срок.

“Если анализировать ситуацию, то думаю, что Владимир Зеленский главный кандидат на победу. Для большинства населения он абсолютно новый человек. Между тем Юлия Тимошенко опытный политик, но имеет прошлое, которое не всем нравится, — сказал американский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, все без исключения соцопросы показывают безоговорочное лидерство украинского комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского

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