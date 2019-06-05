05.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Социология, Украина
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В украинском обществе растет запрос на радикальные перемены

Половина украинцев довольна первыми итогами работы новоизбранного президента Владимира Зеленского, в то время как абсолютное большинство не устроила деятельность экс-президента, премьера и Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг» с 29 мая по 3 июня 2019 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Половина опрошенных довольны шагами новоизбранного президента Владимира Зеленского, и только 11% придерживаются противоположного мнения. 39% опрошенных ещё не смогли оценить деятельность новоизбранного главы государства.

Результатами пятилетнего срока экс-президента Петра Порошенко довольны лишь 16% опрошенных, более 80% – не удовлетворены. Работой премьер-министра Украины Владимира Гройсмана довольны 19%, недовольны – 76%. Деятельностью же Верховной Рады недовольны более 90% опрошенных.

Социологи отметили, что абсолютное большинство респондентов в количестве 88% ожидают радикальных перемен в государстве. Лишь 4% опрошенных желают стабилизации ситуации, чтобы не было хуже, 5% – за возвращение в прошлое. Общественный запрос на перемены велик у абсолютного большинства представителей всех возрастных, региональных и электоральных групп.

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