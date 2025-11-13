Видео с заходом российской армии в Покровск под покровом густого тумана, которое широко разлетелось в соцсетях, только навредило ВС РФ. Уже на следующий день эта дорога была наглухо заминирована ВСУ и стала непроходной.

Кроме того, точно так же туманом воспользовались и ВСУ, чтобы завести в город свои резервы. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

