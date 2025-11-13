Видео с заходом ВС РФ в Покровск под покровом тумана только навредило, – Коц
Видео с заходом российской армии в Покровск под покровом густого тумана, которое широко разлетелось в соцсетях, только навредило ВС РФ. Уже на следующий день эта дорога была наглухо заминирована ВСУ и стала непроходной.
Кроме того, точно так же туманом воспользовались и ВСУ, чтобы завести в город свои резервы. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«У меня к этому видео противоречивые чувства, такие видео нельзя публиковать. Я знаю, что это видео было снято за три дня до публикации, и после этого вот эту дорогу, по которой они заходили, украинцы заминировали просто по бакенбарды, вот просто все-все-все заминировали. На следующий день там уже было невозможно пройти просто потому, что спалили позицию по Донецкой трассе, этот заход.
Во-вторых, ну вот в восторге, что мы заходим под покровом тумана, но если мы не изобрели климатическое оружие, а я об этом не слышал, честно говоря, то погода для всех одинаковая. И, соответственно, противник этим туманом воспользовался ровно точно так же. Просто не вываливал в сеть видео, где они это сделали, а наверняка сделали.
Учитывая, что Сырский собирается и дальше воевать в Покровске до последнего украинца, сто пудов они сделали то же самое. И пехоту завели, и завезли боеприпасов, и провизии, прочего-прочего, и огромное количество попыток контратаковать.
Если смотреть на ситуацию двухнедельной давности, когда было объявлено о блокировании Покровска и Мирнограда, то тогда попыток вырваться из города было в 3-4 раза больше, чем попыток в него зайти. Сейчас ситуация поменялась наоборот, ежедневно Министерство обороны фиксирует 10, 12, 14 попыток прорваться в город», – заявил Коц.
