Война лишь катализировала многолетнее бегство украинцев из страны – укро-эксперт
За годы независимости на Украине выстроена такая система, что не имело значения, кто находился у власти – люди все равно массово бежали из страны.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«У нас сменилось шесть президентов, но тютелька в тютельку была одна и та же последовательная политика. Поэтому это не фейл какого-то одного президента, это не фейл того, что был Ющенко или Порошенко с Януковичем, сейчас Зеленский, перед этим Кучма с Кравчуком…», – рассуждал укро-эксперт.
По его словам, это «фейл всей системы, в которой отношение к человеку было соответствующее».
«И ведь люди бежали отсюда и в девяностые, и в нулевые, и в десятые. И после начала широкомасштабной войны мы потеряли значительную часть населения без войны абсолютно. Люди просто умирали, бедствовали, выезжали семьями за границу. А война это просто всё катализировала.
И она, собственно говоря, и была ответом русских на нашу слабость. То есть они увидели, что есть возможность продавить», – считает Романенко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: