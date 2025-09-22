Война лишь катализировала многолетнее бегство украинцев из страны – укро-эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За годы независимости на Украине выстроена такая система, что не имело значения, кто находился у власти – люди все равно массово бежали из страны.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас сменилось шесть президентов, но тютелька в тютельку была одна и та же последовательная политика. Поэтому это не фейл какого-то одного президента, это не фейл того, что был Ющенко или Порошенко с Януковичем, сейчас Зеленский, перед этим Кучма с Кравчуком…», – рассуждал укро-эксперт.

По его словам, это «фейл всей системы, в которой отношение к человеку было соответствующее».