«Время поджимает» – немецкий депутат о подготовке к войне с Россией
В Германии продолжают звучать призывы быть готовыми к войне с Россией – такой сценарий возможен менее чем за три года, заявил накануне депутат от ХДС Дэвид Макалистер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы должны делать гораздо больше для нашей обороны в Европе. Мы должны потратить очень много денег и сделать это эффективно…И это также шаги по созданию интегрированных европейских Вооружённых сил, которые когда-нибудь появятся», – сказал Макалистер.
«Время поджимает, и мы должны очень серьёзно отнестись к сообщениям разведки о том, что РФ может быть в состоянии нанести обычный удар по европейской стране НАТО, начиная с 2029 года.
Это означает, что мы должны в эти оставшиеся годы как можно лучше и быстрее укрепить нашу собственную устойчивость, чтобы успешно сдерживать РФ», – добавил фриц.
