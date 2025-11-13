«Выехали на нашем горбу, а в благодарность хейт!» – бандеровцы хамят полякам

Среди в целом антиукраински настроенных поляков, много и тех, кто помогает Украине. Однако и «в Третьем рейхе тоже были адекватные люди».

Об этом сказала ведущая укро-канала «История для взрослых» блогерка-бандеровка Марина Евтушок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В чате есть мысль, что Польша же там всё-таки помогает, и много поляков, там, помогают. Да, адекватные люди и в Третьем рейхе были. Согласна, немного перегнула с метафорой. Но Польша очень вовремя для себя (в первуую очередь) очень сильно помогла Украине. Потому что, если мы вспомним начало 2022 года, Брюссель рассматривал наложение санкций на Польшу за ограничение гражданских прав и свобод, в частности, из-за запрета абортов, а второе – за узурпацию власти. И там серьёзно рассматривались санкции, Польша должна была выплатить дофига денег. Но после того, как началась война, и они у себя приняли кучу украинских беженцев и вообще сказали, что мы (Украина) на страже планеты всей, то резко об этих претензиях до сих пор забыли, и в информационном поле это не выныривает. То есть, они информационно и стратегически на нашем горбу себе выехали нормально так, и ещё и рассказывают, какие мы виноватые!», – хамила полякам бандеровка.