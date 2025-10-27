Зеленский до конца будет цепляться за возможность развязать Третью мировую

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Руководство Украины не хочет идти на болезненные политические компромиссы, поэтому пытается втянуть НАТО в прямую войну с Россией.

Об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия сейчас не может достичь всех своих целей так быстро, как она хотела бы. Украина не хочет отказываться от того, что она еще контролирует, и поэтому конфликт продолжается. То есть со стороны России не просматривается возможность для моментальной победы, а со стороны Украины не просматривается возможность для болезненных политических компромиссов», – сказал Наумов.