Зеленский до конца будет цепляться за возможность развязать Третью мировую
Руководство Украины не хочет идти на болезненные политические компромиссы, поэтому пытается втянуть НАТО в прямую войну с Россией.
Об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Россия сейчас не может достичь всех своих целей так быстро, как она хотела бы. Украина не хочет отказываться от того, что она еще контролирует, и поэтому конфликт продолжается.
То есть со стороны России не просматривается возможность для моментальной победы, а со стороны Украины не просматривается возможность для болезненных политических компромиссов», – сказал Наумов.
«Но Россия имеет возможности, силы и политическую волю для того, чтобы достичь своих целей, пусть не так быстро, как она хотела бы.
А Украина утрачивает территории, утрачивает постепенно поддержку, но она все еще держится. И надеется втолкнуть, ввергнуть Европейский Союз и США в прямую войну с Россией.
Это позволяет господину Зеленскому оставаться у власти. Это позволяет поддерживать вот этот огонь борьбы и надеяться, что ЕС и США ввяжутся в прямую кровавую войну с Россией. Так что с точки зрения многих украинских руководителей, всё это не зря», – добавил он.
