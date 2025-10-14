Зеленский сделал всех украинцев заложниками своей больной криворожской ненависти к Москве

Страдания украинцев включены в «игру» Владимира Зеленского по повышению эскалации с Москвой.

Об этом на канале Politeka заявил украинский философ Андрей Баумейстер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы хотим погасить свет в Москве, наносим очень большой урон России, мы согласны идти на этот риск эскалации осознанно, нам выгодно постоянно эскалацию гнать вверх, это подталкивает западных партнёров к более активным решениям и т.д.

Но вдруг оказывается, что другая сторона – это не компьютерная игра, а она может нанести гражданскому населению Украины серьёзный ущерб. И она могла это сделать вчера, позавчера – то, что она, условно, сделает сегодня, то это значит, что просто цинично выжидался самый чувствительный момент, когда приближается зима.

Возможности нанести урон у России громадные. И в этой ситуации делать подобные заявления неосмотрительно. Играть вот так ва-банк, а потом говорить – «вот, как это происходит?»…

А почему не приняты никакие решения, а почему «успешные достижения дронами» такого-то объекта? Где найемовские «куполы»?..

Как будто эти удары оказались неожиданностью для украинской власти. Была ли для власти неожиданностью столь высокая эффективность российских ударов по украинской инфраструктуре,

Строилась ли стратегия украинской власти на высшем уровне на основании неуязвимости нашей ПВО и возможности вести эту острую эскалационную игру с противником? Мы вам сделаем жизнь тёмной, а вы что будете… бить в ответ? Ну, мы вам покажем», – рассуждал Баймейстер.