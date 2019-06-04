Зеленский вылизал Столтенбергу в лучших традициях Порошенко

04.06.2019, Брюссель, Владимир Гладков

Украина будет продолжать европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире альянса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я благодарен за приглашения совершить свой первый заграничный визит именно в Брюссель, в частности, в штаб-квартиру НАТО. Стратегический курс на получение полноправного членства в ЕС и НАТО закреплён в Конституции Украины и остаётся неизменным приоритетом. Движения к высоким европейским стандартам – требование украинского общества.

Мы готовы к переговорам с Россией и к Минским договорённостям, но должны быть в первую очередь способны себя защитить, стать сильнее экономически, политически и в военном плане. Я очень благодарен за практическую и политическую поддержку Украины от альянса», – заявил Зеленский.

«Украина – уникальный партнёр Альянса по интенсивности и разнообразию контактов. Надеемся возобновить наш диалог в рамках комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств, а также министров обороны и иностранных дел. Мы ждём визит Североатлантического совета на Украину.

Мы будем продолжать европейскую и евроатлантическую интеграцию, нам нужны все существующие механизмы, которые помогут нам на этом пути, а также другие, которые готовы нам предложить наши союзники», – заверил украинский президент.