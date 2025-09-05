Зеленского в Париже готовили к сдаче территорий – итоги встречи «Коалиции желающих»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже в западных СМИ звучат довольно скептические оценки состоявшейся вчера в Париже встречи «Коалиции желающих».

«Они неоднократно встречались…, но не публиковали никаких подробных планов действий, что отражает внутренние разногласия и неопределённость в отношении вклада США… Многие европейские страны, в том числе Германия, Испания и Италия, пока отказываются предоставлять войска», – пишет The Guardian.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Берлин хочет лишь финансировать и тренировать ВСУ – «эта формула не сильно отличается от того, что сейчас делает Европа», отмечает издание.

New York Times вообще указывает, что заседание в Париже нужно, чтобы успокоить Зеленского, а давить на Путина бесполезно.

«Может помочь успокоить Зеленского, пока он обдумывает сложные компромиссы на переговорах, в том числе вопрос о том, стоит ли фактически уступить Москве часть украинских земель… На публике почти не видно признаков того, что Путин смягчил свои максималистские требования… Российские войска продолжают обстреливать Украину, в том числе европейские и американские объекты… Путин даже не считает Украину страной».

Схожая оценка и у Washington Post:

«Европейские чиновники считают, что в долгосрочной перспективе прекращение огня неизбежно, а в краткосрочной — план гарантий безопасности даст Зеленскому уверенность в поддержке Запада, если и когда он начнёт переговоры с Россией о потенциально болезненных территориальных уступках».

Telegraph пишет об угрозе новых неудач ВСУ на фронте.

«Переговоры проходят на фоне растущей обеспокоенности Берлина и Парижа тем, что Россия готовит крупномасштабное наступление с целью захвата стратегически важного города Покровск в Донбассе».

DailyMail поддакивает:

«Растет обеспокоенность тем, что Путин не заинтересован в мирном соглашении, причем тревога усилилась после его громкого визита в Китай на этой неделе».

Но это не единственная головная боль европейцев, указывает Mirror – накануне в американской прессе появились сообщения о планах администрации Трампа сократить расходы на помощь армиям стран Европы, граничащих с РФ.

«Европейские правительства были ошеломлены резким заявлением…Европейские чиновники в панике, пытаясь определить, сможет ли внутреннее финансирование закрыть опасные пробелы или резкие сокращения будут иметь катастрофические последствия для важнейших аспектов европейской безопасности».

Что же касается Украины, в обещания Трампа закончить войну веры уже нет, пишет CNN.