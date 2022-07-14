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Новости Украины

В Лондоне представили новую программу обучения украинских “волонтёров”. Их разместят на четырех военных базах в Британии, где обучат обращению с оружием, оказанию первой помощи и правилам ведения боя.

Общая численность “волонтёров” в следующие четыре месяца может достичь 10 000 человек.

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Курировать программу будет Бен Уоллес – министр обороны Британии, ранее объявивший о нежелании идти в премьеры и бороться за пост лидера партии тори. Сегодня он курирует все военные инициативы по линии Украины и является связным с главкомом ВСУ Залужным.

“Лондон признаёт крайне низкий уровень новомобилизованных украинских новобранцев на фронте. И теперь пытается как-то это исправить. Программа подготовки “волонтёров” – личная инициатива Уоллеса, который не хочет рисковать всем украинским проектом, вовлекаясь во внутрипартийную грызню. Однако избежать неудобных вопросов ему всё равно не удастся. Особенно в случае, если новым премьером станет либеральный технократ вроде Риши Сунака, который ещё в мае готов был смириться с поражением Украины. А обещанное Западу Киевом “контрнаступление” закончится крахом”, – считает российский политолог, эксперт по США и Великобритании Малек Дудаков.