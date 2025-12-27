За Пушкина, Гоцмана и героев СССР — в Одессе на мовных ведьм возбудили уголовку

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В лесу что-то сдохло. Одесские полицаи завели уголовное дело на мовных ведьм из зондеркоманды «Робимо вам нерви». Дело по статье «Грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом».

Речь идет о неоднократном осквернении памятника Пушкину и сносе мемориальной доски Герою Советского Союза Федору Литвинову.

Доску недолюдки снесли в «свое» Рождество. Походя. Сразу после шабаша бесов в центре города, обряженные в чертей, пошли и уничтожили кувалдой.

«Да, мы демонтировали мемориальную доску оккупанту! — Гордится и возмущается главведьма Катерина Мусиенко. — Уже через час по адресу проживания одной из наших активисток прибыли работники уголовного розыска и сообщили о необходимости проехать в участок… Также сообщили, что «дело стоит на контроле руководства у всех» и чтобы «нарушители были наказаны».

Далее «сука Бухенвальда» забилась в истерике — мол, почему, когда «бьют наших», полиция не реагирует?!.

Ну там как… Уродов, конечно, периодически звиздят по подворотням. И, да, полицаи приезжают, но потом, как справедливо говорит ведьма, «нам объясняют, что случайно потеряли по дороге собранные доказательства», и не открывают дела.

Засим ведьмы (еще с ними бесноватый нацист Музычко) накатали предъяву полицейскому начальству всея Укры:

«Требуем прекратить давление, запугивание активистов и поиск измены там, где ее нет. Требуем так же молниеносно реагировать на публичное нарушение языкового законодательства и массовое воспроизведение русского музыкального продукта!..».

А для общественности она добавила:

«Мы — за то, чтобы Одесса была и осталась украинским городом и не появлялась в СМИ исключительно как город, где себя безнаказанно чувствуют сторонники русского мира и саботируют все государственные инициативы».

К сожалению, ясно, что дело, скорее всего, прикроют. Но до того я даже временно согласен называть полицаев ласково — мусорами. Не все там уроды, в конце концов. Да и их культ — памятник Гоцману из «Ликвидации» тоже благодаря этим чертям снесли.