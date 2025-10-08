«83% киевских школьников плюют на закон и продолжают говорить по-русски» – шпрехен-полицай

Украинские учителя и школьники стали чаще нарушать законодательное требование общаться исключительно по-украински.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В целом, ситуация улучшается – всё больше учителей говорят по-украински и на уроках, и в нерабочее время. Но Киев оказался единственным прискорбным исключением, мы зафиксировали снижение показателей на уроках – на 1%, на переменах – аж на 7%.

Этот сигнал нуждается в нашем особом внимании. В законе чётко сказано, что все работники образовательных учреждений должны во время работы общаться по-украински. Но 8% педагогов признают, что в приватном общении используют русский», – сказала Ивановская.