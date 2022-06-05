Алкснис: Россия обкатывает армию, пока Запад созревает

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Новости Украины

Россия решила не торопиться при проведении спецоперации на Украине. Уничтожение вооруженных формирований бандеровского режима может занять и полгода, и год, и больше.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявила российский политический обозреватель Ирина Алкснис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Москва предлагает переговоры, зная, что они – обречены. Что ее предложение будет точно отвергнуто. Как «Минск». Сейчас, раз уж мы ввязались, стоит задача выполнить программу «минимум», а там уж посмотрим. На самом деле, мне самой очень интересно, как из этого тупика будут выходить Запад и Киев. Российские войска продвигаются, самые боеспособные силы перемалываются. И что? На Западе все громче звучат голоса: «Кажется, что-то куда-то идет не туда. Как бы не пришлось договариваться с Путиным». Это они сейчас, а что будет через три месяца, через полгода, через год? Россия в неспешном режиме идет к достижению своих целей, все это время говорит, что готова к диалогу. При этом совершенно понятно, что Киев к этому диалогу не готов, ему он не нужен. Запад – тоже не готов к диалогу. Киев доказал свою полную недоговороспособность. И – хуже того, Запад показал полную недоговороспособность. Он отказался от прежних договоренностей, он не способен прямо сейчас слышать чужую точку зрения прямо сейчас. Переговоры – совершенно бессмысленны», – подчеркивает политический обозреватель.

Алкснис убеждена, что никакие переговоры не заставят ВФУ прекратить обстреливать ЛДНР, освобождённые территории Украины и граничащие с Украиной населенные пункты РФ.

По её словам, поэтому главным «козырем в рукаве» является получившая боевую закалку армия РФ.

«Нынешний формат для России вполне выгоден. Нам некуда торопиться, мы постепенно, неторопливо решаем военные задачи. При этом мы, действуя малыми силами, решаем массу вопросов, типа обкатывания новой техники, и действительно получаем уникальный опыт. Россия получает армию с мощным боевым опытом. Это не точечные операции, как в Сирии. Пехота остается пехотой – никакие учения не заменят (реальный опыт – ред.) Россия получает армию, которая обкатана в реальных очень серьёзных боях. В достаточно сумрачном будущем, это будет для нас мощнейшим козырем. Мы и так вполне обоснованно гордимся нашей армией, но с получением такого уникального военного опыта… И все это мы получаем относительно не дикой кровью, а потихоньку, помаленьку отрабатываем. Пока время работает на нас, мы – двигаемся, а в это время, Запад созревает (для развертывания диалога – ред.)», – добавила Алкснис.