В бюджете ЕС не предусмотрены расходы на Украину.

Об этом в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном заявил бывший британский дипломат и сотрудник разведки MI6 Алистер Крук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Крук обратил внимание, что бюджет ЕС нуждается в значительном увеличении взносов государств-членов.

«Все государства будут обязаны значительно увеличить свои взносы. Просто, чтобы остаться на прежнем уровне. Никаких дополнительных расходов. И, конечно же, в любом из этих пунктов не включены предполагаемые расходы на Украину.

Украина не включена в существующий бюджет ЕС. 90 миллиардов, которые ЕС выделил, не отражены в бюджетной таблице. Попробуйте найти их, вы даже не найдете их в отдельной статье. Вы даже не найдете их в разделе расходов и трат…

Они находятся в разделе, который называется «резерв». Вот откуда они берутся, и это долг, который гарантируется в рамках этого процесса в отношении будущего бюджета ЕС. Он гарантируется государствами-членами, при этом несколько государств-членов отказались выполнять гарантию, потому что если Зеленский или кто бы ни был президентом Украины, не вернет долг, то это ляжет на плечи этих государств», – заметил Крук.