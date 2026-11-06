«Вся идея процветающей Европы рухнула. Украина загнала её в долги» – Алистер Крук

Игорь Шкапа.  
06.11.2026 18:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Кризис, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы, Экономика коллапса


В бюджете ЕС не предусмотрены расходы на Украину.

Об этом в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном заявил бывший британский дипломат и сотрудник разведки MI6 Алистер Крук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В бюджете ЕС не предусмотрены расходы на Украину. Об этом в беседе с норвежским...

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Крук обратил внимание, что бюджет ЕС нуждается в значительном увеличении взносов государств-членов.

«Все государства будут обязаны значительно увеличить свои взносы. Просто, чтобы остаться на прежнем уровне. Никаких дополнительных расходов. И, конечно же, в любом из этих пунктов не включены предполагаемые расходы на Украину.

Украина не включена в существующий бюджет ЕС. 90 миллиардов, которые ЕС выделил, не отражены в бюджетной таблице. Попробуйте найти их, вы даже не найдете их в отдельной статье. Вы даже не найдете их в разделе расходов и трат…

Они находятся в разделе, который называется «резерв». Вот откуда они берутся, и это долг, который гарантируется в рамках этого процесса в отношении будущего бюджета ЕС. Он гарантируется государствами-членами, при этом несколько государств-членов отказались выполнять гарантию, потому что если Зеленский или кто бы ни был президентом Украины, не вернет долг, то это ляжет на плечи этих государств», – заметил Крук.

При этом он добавил, что это происходит на фоне значительного ухудшения социально-экономической ситуации в странах ЕС.

Британец предупреждает, что Франции и Германии придется вводить меры жесткой экономии.

«Мы возвращаемся к тому периоду в Европе, когда будут введены меры жесткой экономии, и все будет сокращаться и сокращаться все больше, а налоги повышаться. Вся идея процветающей Европы рухнула, она не может себе этого позволить», – подчеркнул Крук.

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English version :: Читать на английском «Вся идея процветающей Европы рухнула. Украина загнала её в долги» – Алистер Крук

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