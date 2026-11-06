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Украинская инфраструктура в настолько плохом состоянии, что даже без обстрелов сотни домов по всей стране оказались без воды и центрального теплоснабжения.

Об этом в беседе с объявленным в розыск за призывы убивать российских журналистов киевским политологом Юрием Романенко заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы мониторим коммунальные аварии по Украине. Когда началась подача тепла – начали отваливаться по городам… В Киеве 60 домов без воды отвалилось. Это кроме того, что из-за отключений электроэнергии. В Одессе отвалилось 48 домов, во Львове – 80 домов», – сказал Попенко.