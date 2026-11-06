«Трубы лопаются от старости – дома отваливаются»: украинские города даже без обстрелов остались без воды и тепла
Украинская инфраструктура в настолько плохом состоянии, что даже без обстрелов сотни домов по всей стране оказались без воды и центрального теплоснабжения.
Об этом в беседе с объявленным в розыск за призывы убивать российских журналистов киевским политологом Юрием Романенко заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы мониторим коммунальные аварии по Украине. Когда началась подача тепла – начали отваливаться по городам… В Киеве 60 домов без воды отвалилось. Это кроме того, что из-за отключений электроэнергии. В Одессе отвалилось 48 домов, во Львове – 80 домов», – сказал Попенко.
«Как только мы начали подавать отопление – просто массово повалило всё отваливаться. Буквально целые районы остаются без ничего. Лопаются трубы, инфраструктура и всё остальное. Это для понимания того, в каком состоянии наша инфраструктура – просто в катастрофическом.
Мы сколько об этом говорим, но вместо этого мы строим дороги, а трубы перекладывать у нас денег не хватает», – жаловался он.
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