Разворовано всё, что было выделено на защиту ключевой подстанции всего региона – киевский эксперт-коммунальщик

Вадим Москаленко.  
06.11.2026 20:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Киевский режим выделил огромные деньги мутным конторам на защиту электроподстанций. В результате деньги пропали, но никакую защиту не построили.

Об этом в беседе с объявленным в розыск за призывы убивать российских журналистов киевским политологом Юрием Романенко заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевский режим выделил огромные деньги мутным конторам на защиту электроподстанций. В результате деньги пропали,...

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«Начались первые прилеты – и начались массовые отключения электроэнергии по всем регионам. В начале били по подстанции «Киевская» и энергокольцу Киева.

Вокруг Киева четыре подстанции. ПС Киевская, которая транзитная, она отвечает за электроэнергию, которая идет от Ровенской АЭС. И она отвечает за передачу электроэнергии в Полтавскую область. И вот её разбивали», – сказал Попенко.

«А потом, как оказалось, эта подстанция никем не укрыта. Потом оказалось, что деньги, которые выделили на эту подстанцию, выделили каким-то двум конторам, которые имеют за собой достаточно неприятный шлейф невыполнения работ. Там всё мутно.

Компанию эту выбрали без тендера. Ей выделили деньги. И она ничего не сделала. То есть, подстанция «Киевская», огромных размеров, она оказалась не закрыта.

Деньги выделили, это подтвердили все. Но ничего не сделали. То есть, киевский энергоузел не защищен. Это факт. Окружные подстанции тоже не защищены.

Удары по Трипольской ТЭС, удары по Киевской ТЭС, по ТЭЦ-5 и по ТЭЦ-6. А внутренней генерации в области нет вообще. Мы берем то, что нам дает Ровенская АЭС», – отметил он.

«Потому мы должны все понять, что вот эта история с электроэнергией в Киеве, она будет такой всю зиму. Есть у нас два варианта: либо русские перестают стрелять, что маловероятно. Либо зима будет тёплой», – подытожил укро-эксперт.

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