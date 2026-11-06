Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Накаляется ситуация на западных границах России – Польша перебрасывает сюда дополнительные силы, а вскоре появятся войска НАТО.

Об этом на канале Wirtualna Polska заявил советник Европейской комиссии по вопросам готовности и антикризисного реагирования, бывший глава Бюро национальной безопасности Польши полковник Яцек Севьера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Севьера рассказал, что Польша перебросила на границу с Россией в районе Сувалкского коридора дополнительные силы.

«В этот район были направлены контртеррористические подразделения и воинские части, наделенные полномочиями применять «правила ведения боевых действий», – сказал полковник.

Кроме того, он добавил, что в ближайшие недели пройдут первые военные учения «коалиции желающих», в которых примут участие несколько тысяч человек.

«Стоит отметить, что в учениях будут участвовать не только британцы. Для проведения подобных операций необходимо создать надлежащие условия: обеспечить размещение войск, места для их развертывания и безопасные зоны для проведения учений, чтобы предотвратить или исключить риск возникновения каких-либо неконтролируемых инцидентов или провокаций. В ходе военных учений могут возникнуть самые разные ситуации, поэтому на месте должны присутствовать полицейские силы, которые оцепят зону учений и будут контролировать перемещения и действия гражданского населения. Нам необходимо, например, исключить возможность того, что гражданские лица будут вести видеосъемку происходящего или пытаться незаконно пересечь границу — именно поэтому пограничная служба оснащена тепловизорами, приборами ночного видения и средствами наблюдения с использованием беспилотных летательных аппаратов», – продолжил Севьера.

Он не скрывает, что все это направлено против РФ, подчеркнув, что ее мнение учитывать никто не собирается.