«Мнение Москвы никого не волнует»: Польша перебрасывает на границу РФ войска – с правом ведения боевых действий
Накаляется ситуация на западных границах России – Польша перебрасывает сюда дополнительные силы, а вскоре появятся войска НАТО.
Об этом на канале Wirtualna Polska заявил советник Европейской комиссии по вопросам готовности и антикризисного реагирования, бывший глава Бюро национальной безопасности Польши полковник Яцек Севьера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Севьера рассказал, что Польша перебросила на границу с Россией в районе Сувалкского коридора дополнительные силы.
«В этот район были направлены контртеррористические подразделения и воинские части, наделенные полномочиями применять «правила ведения боевых действий», – сказал полковник.
Кроме того, он добавил, что в ближайшие недели пройдут первые военные учения «коалиции желающих», в которых примут участие несколько тысяч человек.
«Стоит отметить, что в учениях будут участвовать не только британцы. Для проведения подобных операций необходимо создать надлежащие условия: обеспечить размещение войск, места для их развертывания и безопасные зоны для проведения учений, чтобы предотвратить или исключить риск возникновения каких-либо неконтролируемых инцидентов или провокаций.
В ходе военных учений могут возникнуть самые разные ситуации, поэтому на месте должны присутствовать полицейские силы, которые оцепят зону учений и будут контролировать перемещения и действия гражданского населения.
Нам необходимо, например, исключить возможность того, что гражданские лица будут вести видеосъемку происходящего или пытаться незаконно пересечь границу — именно поэтому пограничная служба оснащена тепловизорами, приборами ночного видения и средствами наблюдения с использованием беспилотных летательных аппаратов», – продолжил Севьера.
Он не скрывает, что все это направлено против РФ, подчеркнув, что ее мнение учитывать никто не собирается.
«Если мы хотим, чтобы государство сохраняло за собой право самостоятельно определять, где проводить учения на своей территории, какие силы для этого задействовать и кого приглашать к участию, то речь идет о фундаментальном проявлении национального суверенитета. В рамках наших альянсов — в том числе в Европе — мы должны обладать потенциалом для обеспечения безопасности.
Что касается подобных учений, мы должны четко дать понять, что любое сопротивление или недовольство со стороны Российской Федерации никак не влияет на процесс принятия решений — ни в Польше, ни в Европейском союзе в целом», – резюмировал Севьера.
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