Кличко: «Так-то Киев готов к зиме – но враг коварный. Ждите худших сценариев»
ПВО не в состоянии защитить объекты, которые обеспечивают Киев электричеством.
Об том в эфире канала «Общественное» заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Кличко говорит, что вину за отсутствие света в Киеве вешают на местные власти, но жалуется, что у столицы почти нет своей генерации. При этом добавляет, что русские системно уничтожают объекты энергетического кольца вокруг Киева.
Кроме того, мэр дал понять, что недоволен работой ПВО.
«Они ограничены и средствами поражения, ракетами, дефицитом, но делают все, что возможно с их стороны. Но без защиты наших объектов нельзя говорить о нормальной жизни. […] Мы можем хорошо подготовиться, мы можем все сделать нормально, но если будут разрушены объекты, могут возникать проблемы с услугами, которые мы предоставляем», – ищет оправдания градоначальник.
Осознавая, что всего его уверения о готовности столицы не внушают доверия, он призывает киевлян ждать худшего.
«Мы системно подходим к этому, но также обращаемся к горожанам для того, чтобы они тоже помогали нам, просчитывали разные сценарии и подготовились к возможным. Мы надеемся, что плохие сценарии не будут реализовываться, но, тем не менее, важно быть даже готовым к плохим сценариям. Мы их не можем исключать», – призывал мэр.
Он предупреждает, что зима будет непростой.
«Мы подготовились, но коварный враг делает все для того, чтобы сделать город Киев непригодным. И Киев был и остается ключевой целью врага», – резюмировал Кличко.
English version :: Читать на английском Кличко: «Так-то Киев готов к зиме – но враг коварный. Ждите худших сценариев»