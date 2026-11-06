В Польше объявили Львовский облсовет «рукой Москвы»

Игорь Шкапа.  
06.11.2026 17:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Русофобия, Скандал, Украина


Россия якобы активно плетет интриги против союза Польши и Украины.

Об этом в эфире канала Koniec Świata заявил известный польский репортер и писатель, автор книги «Волынские рассказы» Витольд Шабловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия якобы активно плетет интриги против союза Польши и Украины. Об этом в эфире...

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В эфире обратили внимание, что на Западной Украине был уничтожен памятник одному из бандеровских командиров Климу Савуру, который непосредственно проводил Волынскую резню.

«И это произошло не случайно. Я убежден, что это был один из первых объектов во Львове, который русские подвергли бомбардировке — полагаю, именно для того, чтобы поляки осознали, кому именно там воздавали почести. Иными словами, с самого начала войны Россия стремится спровоцировать конфликт, посеять вражду между поляками и украинцами», – уверяет Шабловский.

По его словам, «Польша, выступающая в единстве с Украиной, представляет собой смертельную угрозу».

«Так было не только сейчас, так было всегда. Еще со времен восстания Хмельницкого русские научились нас разделять — и с тех пор продолжают действовать по той же схеме. Стало быть, совершенно ясно, что у них есть подобные намерения, и они активно плетут интриги», – продолжил гнуть свое поляк.

Войдя в русофобский раж, он и вовсе заявил, что решение Львовского облсовета объявить 2027-й годом Романа Шухевича «выглядит, по сути, как российская провокация».

«Оно настолько идеально вписывается в тот образ украинца, который пытаются создать русские, что трудно поверить, будто за всем этим не стоит их рука», – сходил с ума Шабловский.

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