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Россия якобы проводит целенаправленную работу по вытеснению украинского населения за пределы страны.

Об этом в беседе с грантоедкой Ольгой Айвазовской заявил киевский антироссийский пропагандист и гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«РФ будет проводить планомерную работу по уничтожению украинской инфраструктуры и вытеснению украинского населения за границы так называемых исконных российских – с целью дальнейшего их занятия русскими войсками и переселенцами», – сочинял Портников.

Он говорит, что из Алешек в Херсонской области якобы большая часть населения выехала на территорию Украины.

«На этом история украинских Алешек закончилась. Если эта история с Алешками не окончится освобождением нашей территории, и эта территория Херсонской области останется под контролем русских, значит, туда будут переселены граждане Российской Федерации. Это будут другие [территории] с русскими гражданами. И так в истории украинских земель было столетиями. Так что вы можете понимать, что Украина – это просто большие Алешки. Просто, жители Алешек выехали на территорию Украины, а украинцам предлагают выехать дальше на территорию западных стран, освободить помещение для своих истинных жителей», – вещал пропагандист.

По его мнению, если Украина зимой не защитит свою инфраструктуру, то потеряет «еще какую-то часть населения».