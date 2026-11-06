Гей-бандеровец Портников: Украина исчезнет с карт – российская граница пройдёт по Ужгороду
Россия якобы проводит целенаправленную работу по вытеснению украинского населения за пределы страны.
Об этом в беседе с грантоедкой Ольгой Айвазовской заявил киевский антироссийский пропагандист и гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«РФ будет проводить планомерную работу по уничтожению украинской инфраструктуры и вытеснению украинского населения за границы так называемых исконных российских – с целью дальнейшего их занятия русскими войсками и переселенцами», – сочинял Портников.
Он говорит, что из Алешек в Херсонской области якобы большая часть населения выехала на территорию Украины.
«На этом история украинских Алешек закончилась. Если эта история с Алешками не окончится освобождением нашей территории, и эта территория Херсонской области останется под контролем русских, значит, туда будут переселены граждане Российской Федерации. Это будут другие [территории] с русскими гражданами. И так в истории украинских земель было столетиями.
Так что вы можете понимать, что Украина – это просто большие Алешки. Просто, жители Алешек выехали на территорию Украины, а украинцам предлагают выехать дальше на территорию западных стран, освободить помещение для своих истинных жителей», – вещал пропагандист.
По его мнению, если Украина зимой не защитит свою инфраструктуру, то потеряет «еще какую-то часть населения».
«Наш вопрос – не выигрыш в войне. Главным становится вопрос, останется ли это государство на политической карте мира и останется ли этот народ на демографической. На оба вопроса нет положительного ответа.
На сегодняшний день есть шансы на то, что Украина и украинский народ исчезнут с политической и демографической карт мира, а границы Российской Федерации и российского демографического поселения будут доходить до Ужгорода. Это все», – заключил Портников.
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