Удивительно, что «пан Зеленский» всё ещё жив, ведь к его ликвидации призывает весь российский народ.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что Зеленский ещё не зарыт в землю, это, конечно, одна из загадок нашей СВО. Я понимаю прекрасно и чаяния российского народа, моих сограждан, которые каждый день задают вопрос: «Почему мы даём ему жить? Почему он нам портит настроение? Почему он не идёт ни на какие переговоры?» Мне тоже кажется, что зажился пан Зеленский. Но теперь же вопрос, от которого никуда не уйти. А почему мы его до сих пор не убрали? Ведь даже десятиклассник, звонящий мне на мою радиопередачу, говорит: «Ведь это же надо было делать уже в первые дни, почему не сделали?». И попробуй тут ответить. Почему этого не сделали, знают в Кремле и в Генштабе, в СВР…», – рассуждал полковник.

«С другой стороны, может быть, уже и было указание закончить судьбу этого недочеловека, но не можем? Наверное, есть определённые трудности. Я могу вам перечислять, что он больше двух часов, говорят, не сидит на одном месте, он всё время езжает под охраной британских спецназовцев, хотя сами спецназовцы говорят: «Мы вообще не охрана, мы конвой». А главного ответа на вопрос, почему он до сих пор жив — нет. Пора бы уже принять, как модно говорить: «Нет политического решения!», – так примите же! Эй, вы там наверху, примите, пожалуйста, политическое решение. Народ просит», – призвал Баранец.

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