Гуманитарная катастрофа на Украине происходит не столько из-за российских ударов, сколько от приоритетов киевского режима, согласно которому он направляет энергетические ресурсы.

Об этом на канале «Красная линия» заявил капитан I ранга в запасе, военный журналист Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Военный потенциал Украины, именно Украины, почти уничтожен. Там есть части западных потенциалов, заходят и им помогают. Но генерации конкретно в Киеве – её практически нет, заявлял какой-то там официальный деятель.

Это серьёзно. А дальше – что происходит? Да, они будут кричать, что там у них гуманитарная катастрофа, но гуманитарная катастрофа не из-за наших ударов.

Мы бьём по подстанциям, связанным всё-таки с заводами, с ВСУ, а гуманитарная катастрофа из-за того, что этот режим перераспределяет ту же энергию сначала на заводы, сначала в части ВСУ, а по остаточному принципу населению. Это причём видно.

Если какой-то участок в Киеве, там чётко совершенно военные заводы, то и дома там более-менее обеспечены светом. А если там, извините меня, просто много детских садиков, то им на них уже наплевать», – сказал Фатигаров.