Офицер ВМС: Такие удары по украинской инфраструктуре надо было наносить с самого начала СВО

Максим Столяров.  
06.11.2026 18:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Гуманитарная катастрофа на Украине происходит не столько из-за российских ударов, сколько от приоритетов киевского режима, согласно которому он направляет энергетические ресурсы.

Об этом на канале «Красная линия» заявил капитан I ранга в запасе, военный журналист Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Гуманитарная катастрофа на Украине происходит не столько из-за российских ударов, сколько от приоритетов киевского...

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«Военный потенциал Украины, именно Украины, почти уничтожен. Там есть части западных потенциалов, заходят и им помогают. Но генерации конкретно в Киеве – её практически нет, заявлял какой-то там официальный деятель.

Это серьёзно. А дальше – что происходит? Да, они будут кричать, что там у них гуманитарная катастрофа, но гуманитарная катастрофа не из-за наших ударов.

Мы бьём по подстанциям, связанным всё-таки с заводами, с ВСУ, а гуманитарная катастрофа из-за того, что этот режим перераспределяет ту же энергию сначала на заводы, сначала в части ВСУ, а по остаточному принципу населению. Это причём видно.

Если какой-то участок в Киеве, там чётко совершенно военные заводы, то и дома там более-менее обеспечены светом. А если там, извините меня, просто много детских садиков, то им на них уже наплевать», – сказал Фатигаров.

Ведущий уточнил, помогают ли такие удары по украинской инфраструктуре российским войскам на фронте.

«Они помогают нашим войскам. Они обеспечивают продвижение наших войск. Я поэтому и говорю – оказывается, можно было наносить эти удары, но вот не наносили! И топчемся мы так долго уже почти пять лет в СВО именно потому, что до этого [такие удары не наносились]. Я не знаю по каким причинам, возможно, эти причины обоснованы… высшему руководству виднее.

Но как военный человек, я совершенно чётко вижу, что такие удары именно и обеспечивают продвижение наших войск. Эти удары — жестокая необходимость», – ответил журналист.

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English version :: Читать на английском Офицер ВМС: Такие удары по украинской инфраструктуре надо было наносить с самого начала СВО

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