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Большое количество документов, свидетельствующих о повальной системе взяточничества при насильственной мобилизации на Украине, «слили» в Сеть хакеры.

Желающие могут ознакомиться с результатами аудита органов ТЦК, который осуществляли подразделения проведения служебных расследований (ППСР) ВСУ – в архиве более 180 страниц актов (на украинском языке).

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Как выяснилось, руководители ТЦК на уровне майоров и подполковников массово фальсифицировали данные компьютерной системы «Оберіг», чтобы «отмазать» от мобилизации граждан, сумевших заплатить взятки.

Особо отличились махинаторы в Одесской области – вместо призывников они вносили в систему имена уже действующих военнослужащих, на чем в итоге и «прогорели».

Впрочем, скандал было решено замять.

Характерный пример одного из разоблаченных – некоего подполковника Присяжнюка. Было объявлено, что действия фигуранта имели «форму непрямого умысла» из-за «личной недисциплинированности».

Есть две возможные причины, по которым было решено покрыть действия преступников.

Первая – они сами дали взятки проверяющим.

Вторая – приказ из Киева.

Зеленский клянчит у Европы новый транш в десятки миллиардов на военные нужды. Европейский налогоплательщик вряд ли обрадуется, узнав, что его деньги бесконечно идут в систему, где за взятку можно «откупиться» от службы. Европа сама переживает нелёгкие времена.

К тому же, система взяток за отказ от службы в армии – кормит самого Зеленского. Его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель буквально накануне сообщила в Бундестаге, что с каждого мобилизованного вымогают по 30 тысяч долларов, угрожая смертью на фронте или пытками. Нетрудно посчитать, сколько денег зарабатывает украинская верхушка при рекордных потерях ВСУ на фронте.