Америка уже не сможет восстановить боеспособность ВСУ – Риттер

13.05.2024 17:58
  (Мск) ,
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Никакая американская помощь уже не спасёт Украину от военного поражения, потому что ряды ВСУ продолжат редеть, и воевать уже некем.

Об этом в интервью журналисту Дэнни Хайфону заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Никакая американская помощь уже не спасёт Украину от военного поражения, потому что ряды ВСУ...

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«В долгосрочной перспективе эта помощь ничего не изменит. Реальная проблема Украины прямо сейчас заключается в нехватке живой силы, и никакие деньги не решат эту проблему.

Даже если вооружение, которое было выделено, на 13 миллиардов из 61, даже если бы оно прямо сейчас было выпущено и отправлено на передовую, там нет живой силы, чтобы укомплектовать его. У украинцев просто нет никого, кто был бы обучен», – отметил Риттер.

«Они отступают от линии фронта не из-за недостатка воли к борьбе, а потому что там нет никого, кто мог бы продолжать сражаться. Предполагается, что брошенные в бой бригады и понесшие потери – должны быть заменены свежими бригадами, но их нет.

Когда русские врываются, бригады, которые находятся в резерве, посылаются в контратаку и исчезают. Украинцы уступают позиции в считанные дни, и на горизонте нет ничего, что указывало бы, что Украина сможет решить эту проблему с личным составом в ближайшее время», – добавил он.

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