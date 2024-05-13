Америка уже не сможет восстановить боеспособность ВСУ – Риттер

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Никакая американская помощь уже не спасёт Украину от военного поражения, потому что ряды ВСУ продолжат редеть, и воевать уже некем.

Об этом в интервью журналисту Дэнни Хайфону заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«В долгосрочной перспективе эта помощь ничего не изменит. Реальная проблема Украины прямо сейчас заключается в нехватке живой силы, и никакие деньги не решат эту проблему. Даже если вооружение, которое было выделено, на 13 миллиардов из 61, даже если бы оно прямо сейчас было выпущено и отправлено на передовую, там нет живой силы, чтобы укомплектовать его. У украинцев просто нет никого, кто был бы обучен», – отметил Риттер.

«Они отступают от линии фронта не из-за недостатка воли к борьбе, а потому что там нет никого, кто мог бы продолжать сражаться. Предполагается, что брошенные в бой бригады и понесшие потери – должны быть заменены свежими бригадами, но их нет. Когда русские врываются, бригады, которые находятся в резерве, посылаются в контратаку и исчезают. Украинцы уступают позиции в считанные дни, и на горизонте нет ничего, что указывало бы, что Украина сможет решить эту проблему с личным составом в ближайшее время», – добавил он.