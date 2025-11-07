Американский эксперт: Я жестоко ошибся в Европе

Евросоюз вел нерациональную экономическую политику последние 15 лет.

Об этом американский эксперт по финансовым рынкам Люк Громен заявил в интервью блогеру Марио Науфалу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я долгое время ошибался насчет Европы, потому что они действовали так нерационально. Я поражен тем, насколько нерациональными были европейцы последние 15 лет, хотя решение было очень простым.

Вы покупаете газ у России, затем развиваете атомную энергетику, получаете дешевую энергию и используете ее. А также объединяете все эти мощные инженерные и высокотехнологичные возможности в глобальные связи, которые у вас были как у колониальной державы на протяжении многих веков, и расширяете торговые отношения. А также используете относительно доступную высококвалифицированную рабочую силу из Восточной Европы, потому что Берлинская стена пала.

У вас все это было, а вы просто все это отбросили! Я до сих пор этого не понимаю… Почему я так ошибся в вас… Им нужно, чтоб кто-то пришел и сказал последовать моим советам. Это самая простая вещь на свете!», – сказал Громен.