Если в Балтийском море Россия может защитить нефтеналивные танкеры от задержаний, дав им свои флаги, то в Черном море ситуация обратная. Там Украина отваживается атаковать только самые сомнительные суда, опасаясь осуждения Запада.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью ютуб-каналу иноагента Александра Плющева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Черном море ситуация становится интереснее, потому что Украина атакует танкеры, идущие в Новороссийск. Это всегда теневые и очень неаккуратно менявшие флаги суда. Танкеры из более светлого спектра теневого флота Украина вроде бы пока не атаковала. Но, тем не менее, ее поведение вызывает нарекания: так делать нельзя, атаки на нейтральные суда не полагаются», – сказал Вакуленко.

Он считает, что атаки участятся, если танкеры начнут ходить под российским флагом, – украинские атаки на них участятся.