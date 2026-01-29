Лавров: Конфликт не с Украиной. Эта битва с американцами готовилась заранее

Оба майдана и доведение ситуации до необходимости начала СВО только подчёркивает тот факт, что Украина использовалась Западом и США, в частности, как средство дестабилизации России.

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью турецким СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Рассматриваем ли мы этот конфликт как широкое столкновение между Россией и Западом? Да. Украина – это пешка, инструмент, использованный Западом для наращивания плацдарма на границах РФ, чтобы создавать прямые угрозы нашей безопасности. Мы знаем, что эта работа велась сразу же после того, как Украина стала независимой. Её готовили к вступлению в НАТО, хотя всем хорошо известно, что независимость Украины была признана, прежде всего, на основе политики неприсоединения к военным блокам, нейтралитета», – сказал Лавров.

Он напомнил события первого «оранжевого» Майдана.

«Я прекрасно помню, как министр иностранных дел Бельгии в то время заявлял перед третьим незаконным туром: «Украинцы обязаны выбрать, с кем они: с Западом или с Россией, с Европой или с Россией». Этот менталитет «или-или», что мы хотим быть главными везде. И в неоколониальный период продолжать жить за счёт других, создавать всяческие угрозы нашим конкурентам, а Россию, конечно же, рассматривали как конкурента на мировой арене. Надеялись, что вслед за Советским Союзом она тоже развалится», – сказал министр.