Американский ВПК будет добиваться продолжения и расширения войны Европы с Россией

Вадим Москаленко.  
23.09.2025 21:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 193
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Основными сторонниками эскалации являются компании американского ВПК, которые хотят продать Европе побольше оружия.

Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Основными сторонниками эскалации являются компании американского ВПК, которые хотят продать Европе побольше оружия. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Кому нужна эта эскалация, и у кого есть возможности? Этот механизм был запущен месяц назад, когда Урсула фон дер Ляйен летала к Трампу, и подписала договор, что ЕС будет покупать у американского ВПК огромное количество оружия.

Как эти компании, держатели долей этого ВПК, будут счастливы и обеспечат долговечность и стабильность? Только если это вооружение будет тратиться в режиме настоящих военных действий, тогда снаряды тратятся, самолёты ломаются, нужны новые. Тогда всё в деле», – заметил Пасков.

«Чем не шикарный полигон и увеличивающийся рынок? Это будет продолжение украинского фронта, а вообще они будут воевать на линии от Калининграда. Где Россия сможет захватить, там они и будут воевать», – подытожил он.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить