Арестович: «На Украине воюют иранцы. Есть интрига с корейцами и китайцами»

У России якобы заканчиваются ракеты и артиллерийские снаряды, а потому она продолжает мобилизацию.

Об этом во время прогулки по киевскому кладбищу советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил скандально известному антироссийской пропагандой и пиаром шарлатанов киевскому журналисту Дмитрию Гордону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мобилизация продолжается, это миф, что она закончилась. Они подтаскивают людей, просто без помпы, потому что Путин объявил, что её нет. На самом деле, они готовят вторую волну, условно, потому что она уже идёт, и как-то будет её вооружать. Но уже мы находим убитых мобилизованных в иранской форме, снаряжении, иранских касках. Но сейчас Ирану нахлопают по ушам, поэтому они там где-то притормозят. Но есть интрига с Северной Кореей, с Китаем. Но никакие мобилизованные ничего им не дадут. Сейчас уже у них очень мало снарядов, мы практически выравниваемся потихоньку по артиллерии с ними. Старые 60 тысяч снарядов в сутки – это уже голубая мечта, 20 по всему фронту в лучшем случае. Ставка на атаки пехоты, это означает гигантские потери», – сказал Арестович.

По его словам, русские всё делают неправильно, и ему бы очень хотелось потом рассказать руководству России, как нужно было воевать.

«У них работает военное производство. Хорошо? Нет. Ни по снарядам, танкам и авиации вообще речи не идёт. Возьмём артиллерийские снаряды. Они выстреливают за два дня больше, чем производят за месяц. Такими темпами долго это не может продолжаться. Из Белоруссии выгребли 100 тысяч снарядов уже, при том, что они 700 тысяч боеприпасов расходовали по нам. Возьмём ракеты. Они в квартал производят где-то 40 ракет всех типов. «Калибры» и так далее. Но это меньше, чем один залп выбрасывает, это ни о чём. То есть они идут дорогой бесперспективности. Они сжигают стратегические ресурсы для тактических в лучшем случае целей, они делают грандиозную ошибку. И у меня гигантский соблазн после окончания войны сказать, что нужно бы было делать им, чтобы они, если не победили, то причинили нам очень серьёзные неприятности. С другой стороны, если будет второй раунд, то зачем им подсказывать, поэтому лучше промолчу», – заключил советник.