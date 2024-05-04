Автор саундтрека к «Слову пацана» сбежала из России, когда отменили концерты

Когда концерты группы «АИГЕЛ», раскритиковавшей СВО, стали отменять в России, музыканты решили эмигрировать в Германию. Об этом в эфире телеканала DW заявила солистка группы, написавшей хит к сериалу «Слово пацана», Аигель Гайсина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Гайсиной, она боялась обысков из-за того, что не поддержала начало спецоперации на Украине.

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«То, что я уеду, я это понимала, конечно, первого же дня, с 24-го февраля – я себе бросила чемодан, он лежал у меня полгода лежал на полу, мы вокруг ходили, его пинали, у меня кошка залезала, вылезала. Открытый, пустой чемодан, который говорит мне, что я уезжаю рано или поздно. Но мы до последнего хотели оставаться, пока можем играть… Я же уехала потому, что у меня отменили концерты и не дали работать. Было понятно – мы уехали, потому что больше мы не могли играть, а мы очень хотели играть до последнего, хотелось людей собирать, потому что нам нужны эти концерты, что это – терапия, что людям нужны эти концерты, что люди могут чувствовать, что они не сошли с ума, что есть какие-то слова про совесть, про правду, что это не пустые слова и они что-то значит. А когда у нас все концерты отменили, мы поняли, что нам делать там нам уже нечего больше. Мне было очень тяжело уже там находиться, у меня паранойя началась, я начала бояться, что ко мне могут вломиться», – заявила Гайсина.

Напомним, ранее Гайсина в интервью беглому иноагенту и блогеру Юрию Дудю пожаловалась на то, российская власть ограничивает образование на татарском языке в Татарстане, а также подчеркнула, что не поддерживает спецоперацию на Украине, и сильно грустила после начала СВО: «У меня такое ощущение, что весь следующий год я просто лежала и рыдала на дне моря своих слез».

Она также отметила, что не увидела на Украине ничего антироссийского во время своих визитов: «Там офигенные люди. Мы были в Киеве, Харькове, на Украине, мы видели, что такое Украина. Для меня это не абстрактная какая-то история».