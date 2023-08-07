Байден ведёт мир к ядерной катастрофе – американист

Вадим Москаленко .  
07.08.2023 16:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, ЯО


Президент США Джо Байден не только не станет останавливать войну на Украине, но и может привести мир к ядерной катастрофе.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Джо Байден не только не станет останавливать войну на Украине, но и...

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«Мы сейчас ищем любые варианты, чтобы остановить это безумие. Опасность вот в чём заключается – Байден не может остановить войну на Украине. Потому что – пока идёт война, всегда можно ссылаться, что сейчас тяжёлое положение, что не время заниматься разборками.

Но он может эту войну из Украины выплеснуть, чтобы американцы, поляки, и так далее – также приняли участие. Но тогда будет мировая война. А когда идёт мировая война между ядерными державами, предсказать ничего невозможно», – сказал Лозанский.

Он подчеркнул, что американскому президенту очень выгодна перед выборами крупная эскалация.

«Байден, будучи в отчаянном положении, может пойти на эскалацию, чтобы отвлечь внимание от своих проблем.

Есть соцопросы – посылать ли американских солдат. Последний опрос показывает, что треть американцев считают, что нужно посылать солдат. Я считаю, что это много. Это ещё не 70%, но всё равно показатель. И Байден может это использовать», – добавил профессор.

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