10.12.2025 14:11
Бывшие сотрудники администрации президента США Джо Байдена Эрик Грин и Аманда Слоут самодовольно рассмеялись, когда фейковый украинский чиновник похвалил их за подрыв газопроводов «Северные потоки».

Под видом сотрудника офиса украинского президента им позвонили российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы, ребята, отлично поработали», – заискивал «украинец».

«Отличная работа, он сказал», – самодовольно повторила Слоут.

А Грин «скромно» заметил, что все уже забыли про «Северные потоки».

«Я думаю, Трамп хотел бы возобновить работу трубопровода, если бы он мог остановить войну», – возразила Слоут.

