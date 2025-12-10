Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывшие сотрудники администрации президента США Джо Байдена Эрик Грин и Аманда Слоут самодовольно рассмеялись, когда фейковый украинский чиновник похвалил их за подрыв газопроводов «Северные потоки».

Под видом сотрудника офиса украинского президента им позвонили российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы, ребята, отлично поработали», – заискивал «украинец».

«Отличная работа, он сказал», – самодовольно повторила Слоут.

А Грин «скромно» заметил, что все уже забыли про «Северные потоки».