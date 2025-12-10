Байденовцы не скрывают причастности к подрыву «Северных потоков»
Бывшие сотрудники администрации президента США Джо Байдена Эрик Грин и Аманда Слоут самодовольно рассмеялись, когда фейковый украинский чиновник похвалил их за подрыв газопроводов «Северные потоки».
Под видом сотрудника офиса украинского президента им позвонили российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вы, ребята, отлично поработали», – заискивал «украинец».
«Отличная работа, он сказал», – самодовольно повторила Слоут.
А Грин «скромно» заметил, что все уже забыли про «Северные потоки».
«Я думаю, Трамп хотел бы возобновить работу трубопровода, если бы он мог остановить войну», – возразила Слоут.
