Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Сербии «студенты»-майданщики, предпочитающие учёбе хождение толпами по городу с политическими лозунгами, отметили маршем годовщину блокировки работы юридического и сельскохозяйственного факультетов Белградского университета.

Очередную акцию они назвали «365 дней в поисках справедливости», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Из-за дефиле майданщиков столичные власти были вынуждены перекрыть одну из центральных белградских улиц.

Год назад «студенты» физически блокировали факультеты и выдвинули требования, первым из которых была публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, где 1 ноября прошлого года обрушился навес, в результате чего погибло 16 человек.

Майданщики также потребовали снять уголовные обвинения с арестованных и задержанных во время протестов и увеличить бюджет высшего образования на 20%. Правительство тогда объявило, что выполнило все их требования – но протесты продолжились.

Вскоре блокадеры также выдвинули требование о проведении досрочных парламентских выборов. Считается, что протесты тайно координирует Запад с целью давления на власти Сербии, в частности, в вопросе антироссийских санкций.