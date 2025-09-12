«Белавиа – только начало. Трамп пошёл на уступки Путину через Лукашенко» – укро-пропагандист

Тарас Стрельцов.  
12.09.2025 17:37
  (Мск) , Львов
Просмотров: 150
 
Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, США, Украина


Страшно представить, на что ещё может пойти Дональд Трамп для Владимира Путина, учитывая, что в Белоруссии тысяча заключённых «змагаров», в том числе, с иностранным гражданством.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил киевский обозреватель и антироссийский пропагандист нетрадиционной сексуальной ориентации Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Никакая это не «пастка». Это то, что они сознательно делают. Они хотят прямого авиасообщения – русские и американцы. Трамп не может договориться об этом с Путиным, потому что будет вопрос – почему ты возобновляешь прямое авиасообщение, когда он не идёт ни на какие уступки? Так он возобновляет авиасообщение с Белоруссией, отменяет санкции против «Белавиа».

И теперь у России может быть прямое авиасообщение с Америкой, теоретически, через Минск. А может, русские позволят «Белавиа» летать с Москвы в Вашингтон или Нью-Йорк…

Вы считаете, что он попадает в капканы, а он просто сознательно делает то, что хочет делать», – объяснял Портников.

«Теперь Лукашенко. Каким образом можно снять санкции с Белоруссии? Нет таких возможностей. Но Лукашенко освобождает аж 52 политзаключённых и иностранных граждан, которые находились в его тюрьмах. И за это его награждают снятием санкций с «Белавиа».

А у него ещё тысяча! Представляете, сколько ещё может Трамп всего сделать для Путина просто за тысячу белорусских политзаключённых?», – негодовал гей-пропагандист.

