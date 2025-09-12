Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страшно представить, на что ещё может пойти Дональд Трамп для Владимира Путина, учитывая, что в Белоруссии тысяча заключённых «змагаров», в том числе, с иностранным гражданством.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил киевский обозреватель и антироссийский пропагандист нетрадиционной сексуальной ориентации Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Никакая это не «пастка». Это то, что они сознательно делают. Они хотят прямого авиасообщения – русские и американцы. Трамп не может договориться об этом с Путиным, потому что будет вопрос – почему ты возобновляешь прямое авиасообщение, когда он не идёт ни на какие уступки? Так он возобновляет авиасообщение с Белоруссией, отменяет санкции против «Белавиа». И теперь у России может быть прямое авиасообщение с Америкой, теоретически, через Минск. А может, русские позволят «Белавиа» летать с Москвы в Вашингтон или Нью-Йорк… Вы считаете, что он попадает в капканы, а он просто сознательно делает то, что хочет делать», – объяснял Портников.