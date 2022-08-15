Британцы хотят запретить Индии иметь дела с Россией

Санкции против России до сих пор слабее, чем против Ирана, а должны быть даже ещё суровее.

Об этом в эфире украинского телеканала «Эспрессо» заявил член парламента Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неважно, кто при власти – лейбористы или консерваторы, наша позиция неизменна: мы с Украиной. Я очень критически отношусь к британскому и другим правительствам ещё с 2014 года, потому что вторжение началось тогда, а не в этом году. И если бы тогдашнее вторжение восприняли более серьёзно, введя более суровые санкции, возможно, у Путина бы и не развились амбиции такого масштаба. Тем не менее, мы до сих пор так и не ввели достаточно серьёзные санкции против России. Нынешние санкции даже не приравниваются к санкциям против Ирана, хотя, без сомнения, они должны были бы быть ещё сильнее. Тем не менее, очень много стран всё ещё зависимы от российского газа и нефти. А некоторые страны, такие как Индия, пользуются моментом, чтобы удешевить газ и нефть, и этому нужно положить конец. Потому что с таким явным пиратством или бандитизмом нельзя мириться ни в коем случае», – возмущался Брайант.