Британцы хотят запретить Индии иметь дела с Россией

15.08.2022  08:15 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 1580
 
Великобритания, Дзен, Русофобия


Санкции против России до сих пор слабее, чем против Ирана, а должны быть даже ещё суровее.

Об этом в эфире украинского телеканала «Эспрессо» заявил член парламента Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Неважно, кто при власти – лейбористы или консерваторы, наша позиция неизменна: мы с Украиной. Я очень критически отношусь к британскому и другим правительствам ещё с 2014 года, потому что вторжение началось тогда, а не в этом году. И если бы тогдашнее вторжение восприняли более серьёзно, введя более суровые санкции, возможно, у Путина бы и не развились амбиции такого масштаба.

Тем не менее, мы до сих пор так и не ввели достаточно серьёзные санкции против России. Нынешние санкции даже не приравниваются к санкциям против Ирана, хотя, без сомнения, они должны были бы быть ещё сильнее.

Тем не менее, очень много стран всё ещё зависимы от российского газа и нефти. А некоторые страны, такие как Индия, пользуются моментом, чтобы удешевить газ и нефть, и этому нужно положить конец. Потому что с таким явным пиратством или бандитизмом нельзя мириться ни в коем случае», – возмущался Брайант.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть