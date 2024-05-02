Британия за годы экспедиционных войн ослабила позиции в РЭБ в отличие от России – лорд Пич

Великобритания фактически утратила компетенции в противодействии мощной радиоэлектронной борьбе. Тем временем Россия продолжает вкладывать средства в развитие своих РЭБ.

Об этом на заседании Комитета по международным отношениям и обороне британского парламента заявил бывший начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании, главный маршал авиации Стюарт Пич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Важный урок, который, я уверен, комитет поймет, почему я не решаюсь вдаваться в важные тактические детали, касается критической важности электромагнитной обстановки или радиоэлектронной борьбы. Я думаю, что это была еще одна истина, которая замалчивалась в эпоху экспедиционных операций, когда мы не испытывали конкуренции в электромагнитном спектре. В то время, как регион сражения вокруг Украины является самой плотной, сложной и опасной электронной операционной средой, которую мы когда-либо видели. Мы знаем, что русские продолжают вкладываться в средства радиоэлектронной борьбы. Нам за многие годы экспедиционных операций не приходилось этого делать», – сказал политик.

«Русские не прекращают инвестировать в средства радиоэлектронной борьбы. Возможности России в борьбе с навигационными устройствами хорошо известны, и это не обязательно произойдет. Любая активность в электромагнитном спектре не будет касаться военной или гражданской техники. Таким образом, гражданское оборудование – самолеты и корабли могут пострадать, и это правда. Поэтому нам нужно быть в состоянии противостоять этому и быть уверенными, что мы сможем продолжать работать в электронной среде… Мы должны быть в состоянии действовать в сложной обстановке, которую создали русские», – заявил Пич.