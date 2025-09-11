«Что люди плетут, идиоты?» – львовский телеведущий требует от украинцев молчать об «импотенции НАТО»
Украина не должна ругать НАТО и отпускать насмешки в адрес альянса после инцидента в Польше, где накануне было обнаружено несколько российских дронов.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» в эфире эмигрантского «Радио Чикаго» заявил скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию.
«Любая резкая антинатовская риторика является русской риторикой. И в части антинатовской риторики, в частности в эту ночь, из тех язвительных насмешливых мемов по поводу Польши и НАТО, как всегда импотентного, бессильного и так далее, мне кажется, мы в антинатовской риторике уже даже Россию скоро переплюнем. Поэтому нужно ударить в голову и спросить: что люди плетут, идиоты, и на чью мельницу льют воду?» – опасается русофоб.
По его словам, даже экс-президенту РФ Дмитрию Медведеву, «столько не удалось плохого о НАТО сказать, сколько нашим выдающимся людям».
Кроме того, он считает, что НАТО, смотря на Украину, резонно не желает втягиваться в войну с Россией.
«Четыре года война идет. И кроме больших территориальных потерь, горы погибших, гектаров военных захоронений, не сильно-то виден некий результат. Потому и мир хочет это прекращать, а не дальше в это заходить», – резюмировал Дроздов.
