Галичанин в ужасе бежал из львовского магазина, завидев футболку из Москвы

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Во львовских магазинах продаются товары, произведенные в Российской Федерации.

Об этом говорится в сюжете канала «Львовская мануфактура новостей», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что в ТРЦ Victoria Gardens пришел местный житель Ростислав Мандебур, которому понравилась футболка. Но в итоге он к своему ужасу увидел, что на бирке производителем значится Москва.

По его словам, он даже не стал подходить к продавцам, чтобы узнать, как такое возможно.

«Я совершил ошибку, что я не подошел, потому что я же в состоянии аффекта вышел. То есть мне стало неприятно», – говорит галичанин. Придя в себя, он опубликовал гневный пост в соцсети, под которым представители магазина сообщили, мол, не стоит больше переживать, товар сняли с продажи. «Многие читатели обратили внимание, что они находили подобные вещи в других магазинах и в других торговых центрах города Львова. Это была не только одежда, обращали внимание на ветеринарные товары, какие-то лекарства для животных были, которые были изготовлены в России, но импортированы в Украину», – паниковал гость эфира.

В студию пригласили адвоката Ярослава Куца , которому задали вопрос, как «вражеские товары попадают в Украину».

«На самом деле здесь тайны нет никакой. Попадают они через государственную границу Украины. Иначе ничего к нам в страну не попадает», – умничал юрист.

По его словам, за это предусмотрен штраф.

При этом адвокат тоже признает, что это далеко не единичный случай.