Галичанин в ужасе бежал из львовского магазина, завидев футболку из Москвы

Игорь Шкапа.  
05.08.2026 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 944
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Во львовских магазинах продаются товары, произведенные в Российской Федерации.

Об этом говорится в сюжете канала «Львовская мануфактура новостей», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во львовских магазинах продаются товары, произведенные в Российской Федерации. Об этом говорится в сюжете...

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Отмечается, что в ТРЦ Victoria Gardens пришел местный житель Ростислав Мандебур, которому понравилась футболка. Но в итоге он к своему ужасу увидел, что на бирке производителем значится Москва.

По его словам, он даже не стал подходить к продавцам, чтобы узнать, как такое возможно.

«Я совершил ошибку, что я не подошел, потому что я же в состоянии аффекта вышел. То есть мне стало неприятно», – говорит галичанин.

Придя в себя, он опубликовал гневный пост в соцсети, под которым представители магазина сообщили, мол, не стоит больше переживать, товар сняли с продажи.

«Многие читатели обратили внимание, что они находили подобные вещи в других магазинах и в других торговых центрах города Львова. Это была не только одежда, обращали внимание на ветеринарные товары, какие-то лекарства для животных были, которые были изготовлены в России, но импортированы в Украину», – паниковал гость эфира.

В студию пригласили адвоката Ярослава Куца , которому задали вопрос, как «вражеские товары попадают в Украину».

«На самом деле здесь тайны нет никакой. Попадают они через государственную границу Украины. Иначе ничего к нам в страну не попадает», – умничал юрист.

По его словам, за это предусмотрен штраф.

При этом адвокат тоже признает, что это далеко не единичный случай.

«Русский язык вообще в быту, в маркировках, русский язык и русизмы в названиях и так далее, так же, как и памятники всем их вождям и их деятелям, это все история о колонии. К сожалению, наша история говорит о том, что почти 300 лет мы были под монголо-татарским игом, которое на сегодняшний день называется Россия и Российская Федерация. И чтобы избавиться от этого всего, мы должны пройти войну», – агитировал бандеровец Куц.

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