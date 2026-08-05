«Разбегайтесь и прячьтесь»: дружок Зеленского раздаёт советы укро-бизнесу – как всё разделить

Российская армия будет продолжать наносить удары по украинским складам и элементам логистики.

Об этом в своём видеоблоге заявил советник Зеленского по технологиям Сергей Бескрестнов («Флэш»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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И так будет происходить и дальше, пока у врага есть баллистика. По моим оценкам, где-то сто баллистических ракет ежемесячно враг может по нам запускать. Сейчас эта плотность увеличена, потому что им нужна показательная акция», – рассуждал Бескрестнов.

«Сегодня ночью была очень мощная атака баллистикой на наше производство, склады. И враг показал, что ему уже нет разницы, что атаковать. Атакуются склады еды, стройматериалов, и наше производство.

«Враг знает, где находятся все наши склады, это открытая информация. Им не нужно даже никаких спутников – нанимается человек, предатель, который наблюдает, что происходит на складе, какое там движение товаров. И потом принимается решение об атаке.

Также было, когда атаковали мой дом – пытались убить меня. Там был какой-то человек, рапортовал. Потому что я только приехал с работы. Потом, утром, уже другой человек снимал на телефон разрушения моего дома.

Поэтому, у кого есть бизнес – пытайтесь диверсифицировать риски. Пытайтесь не создавать большого трафика, и не привлекать внимание врага к объектам.

Также нужно не допускать, чтобы много фур парковалось на одной площадке. Некоторые уже пытаются рассредотачивать фуры.

И пытайтесь менять каналы логистики. Больших временных складов не должно быть. Пытайтесь искать в аренду маленькие склады, перестраивайте логистику.

Это вопрос выживания, потому что дальше атак будет больше, враг будет пытаться уничтожать наши склады, и сделать так, чтобы у нас был дефицит разных товаров», – поучал он.