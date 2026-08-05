Столкнувшись с дефицитом топлива, ВСУ перешли на устаревшие стандарты НАТО, согласно которым, – в первую очередь снабжаются подразделения тяжёлой бронетехники.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украиной были взяты калькированные натовские выражения по регламентации выдачи топлива в ВСУ. Первый приоритет – у ПВО и тяжелой бронетехники.

И самое забавное, что в конце на жестком лимите оказались украинские волонтеры, медико-эвакуационный транспорт.

В Киеве решили, что электричество на фронте – это баловство. Но поскольку сейчас все воюют дронами, гнездо дроноводов – это зарядка РЭБ, зарядка усилителя сигнала, зарядка батарей дронов, ноутбуки, паяльники.

Если электричества в этом гнезде нет, то оно, можно считать, ликвидировано. Последствия не так быстро сказываются. Но я думаю, мы их увидим в ближайшие дни последствия дефицита топлива», – сказал Стешин.