«У меня для них плохие новости»: украинские дроноводы остались без ГСМ и электричества – Стешин

Максим Столяров.  
05.08.2026 17:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Столкнувшись с дефицитом топлива, ВСУ перешли на устаревшие стандарты НАТО, согласно которым, – в первую очередь снабжаются подразделения тяжёлой бронетехники.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Столкнувшись с дефицитом топлива, ВСУ перешли на устаревшие стандарты НАТО, согласно которым, – в...

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«Украиной были взяты калькированные натовские выражения по регламентации выдачи топлива в ВСУ. Первый приоритет – у ПВО и тяжелой бронетехники.

И самое забавное, что в конце на жестком лимите оказались украинские волонтеры, медико-эвакуационный транспорт.

В Киеве решили, что электричество на фронте – это баловство. Но поскольку сейчас все воюют дронами, гнездо дроноводов – это зарядка РЭБ, зарядка усилителя сигнала, зарядка батарей дронов, ноутбуки, паяльники.

Если электричества в этом гнезде нет, то оно, можно считать, ликвидировано. Последствия не так быстро сказываются. Но я думаю, мы их увидим в ближайшие дни последствия дефицита топлива», – сказал Стешин.

«Еще сработали выбитые заправки, над которыми хохлы очень долго смеялись и говорили, что это единственное, чем может Россия ответить на атаки на наши НПЗ. А итог такой, что от Днепропетровска до Харькова нет ни одной целой заправки вдоль линии фронта.

Та же самая ситуация в других привоенных регионах. Наши продолжают эти заправки вычищать, какие не заметили заправки, маленькие склады горючего и НПЗ, потому что большие давным-давно уничтожили.

Но у меня, в общем, плохие новости для Украины. Сами нарвались, сами хотели этого», – добавил он.

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