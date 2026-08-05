Скоро будем наблюдать создание «домашних полков» дроноводов – Сладков

В России могут создать подразделения дроноводов, работающих на удалёнке.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор, а ныне доброволец бригады «Невский» ДК Минобороны РФ Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Европе предоставили возможность Украине вести домашнюю войну – то есть, кто-то чуть ли не из дома управляет коптерами.

Возможно, и мы к этому придём. Если уж и говорим о мобилизации – возможно, это будет одна из форм применения нашего личного человеческого интеллекта, помноженного на ИИ», – сказал Сладков.