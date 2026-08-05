Скоро будем наблюдать создание «домашних полков» дроноводов – Сладков

Максим Столяров.  
05.08.2026 20:43
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В России могут создать подразделения дроноводов, работающих на удалёнке.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор, а ныне доброволец бригады «Невский» ДК Минобороны РФ Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В России могут создать подразделения дроноводов, работающих на удалёнке. Об этом в своём видеоблоге...

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«В Европе предоставили возможность Украине вести домашнюю войну – то есть, кто-то чуть ли не из дома управляет коптерами.

Возможно, и мы к этому придём. Если уж и говорим о мобилизации – возможно, это будет одна из форм применения нашего личного человеческого интеллекта, помноженного на ИИ», – сказал Сладков.

«И мы сможем наблюдать целые полки, батальоны, эскадрильи домашних бойцов. То есть, они сидят дома, где-нибудь в Москве, Питере, Тюмени, Владивостоке – и выполняют свою боевую задачу.

Естественно, там должны быть какие-то новые финансовые отношения. Денежное довольствие должно соответствовать интеллекту, боевой эффективности человека, и результатам», – добавил он.

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English version :: Читать на английском Скоро будем наблюдать создание «домашних полков» дроноводов – Сладков

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