Скоро будем наблюдать создание «домашних полков» дроноводов – Сладков
В России могут создать подразделения дроноводов, работающих на удалёнке.
Об этом в своём видеоблоге заявил военкор, а ныне доброволец бригады «Невский» ДК Минобороны РФ Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Европе предоставили возможность Украине вести домашнюю войну – то есть, кто-то чуть ли не из дома управляет коптерами.
Возможно, и мы к этому придём. Если уж и говорим о мобилизации – возможно, это будет одна из форм применения нашего личного человеческого интеллекта, помноженного на ИИ», – сказал Сладков.
«И мы сможем наблюдать целые полки, батальоны, эскадрильи домашних бойцов. То есть, они сидят дома, где-нибудь в Москве, Питере, Тюмени, Владивостоке – и выполняют свою боевую задачу.
Естественно, там должны быть какие-то новые финансовые отношения. Денежное довольствие должно соответствовать интеллекту, боевой эффективности человека, и результатам», – добавил он.
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