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В этом году в ряде ключевых европейских стран почти неизбежно к власти придут политические силы, выступающие против дальнейшего финансирования Украины.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Сергей Станкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Европа тащит на себе бремя украинской войны. Точнее даже не бремя украинской войны, а бремя сохранения «корпорации войны» Зеленского у власти. И это ложится на существующие правительства. И изменить эту ситуацию, продолжение этой бойни кровавой, может только одно – значительное обновление европейских элит. То есть политических элит в ключевых странах Европы. Неизбежно такое обновление во Франции, там правые побеждают на президентских выборах в апреле, и затем в Национальное собрание. Практически неизбежны досрочные выборы в Германии. Сейчас в сентябре пройдут выборы в трех землях: Саксония, Мекленбург и Берлин. И везде АдГ очень существенных успехов добьется. После этого будут снимать Фридриха Мерца. Попытаются снять, так как произошло в Британии, то есть без досрочных выборов. Но все равно правительство продержится недолго. Германия выходит на досрочные выборы. И там будет основательная перегруппировка партийно-политическая, которая сработает против продолжения помощи Украине», – сказал Станкевич.