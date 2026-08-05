Бойню на Украине остановит только смена европейских элит – Станкевич
В этом году в ряде ключевых европейских стран почти неизбежно к власти придут политические силы, выступающие против дальнейшего финансирования Украины.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Сергей Станкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас Европа тащит на себе бремя украинской войны. Точнее даже не бремя украинской войны, а бремя сохранения «корпорации войны» Зеленского у власти.
И это ложится на существующие правительства. И изменить эту ситуацию, продолжение этой бойни кровавой, может только одно – значительное обновление европейских элит. То есть политических элит в ключевых странах Европы.
Неизбежно такое обновление во Франции, там правые побеждают на президентских выборах в апреле, и затем в Национальное собрание. Практически неизбежны досрочные выборы в Германии. Сейчас в сентябре пройдут выборы в трех землях: Саксония, Мекленбург и Берлин.
И везде АдГ очень существенных успехов добьется. После этого будут снимать Фридриха Мерца. Попытаются снять, так как произошло в Британии, то есть без досрочных выборов.
Но все равно правительство продержится недолго. Германия выходит на досрочные выборы. И там будет основательная перегруппировка партийно-политическая, которая сработает против продолжения помощи Украине», – сказал Станкевич.
«Ну и вот по последним данным, намечены досрочные выборы весной следующего года в Италии.
Италия помогает в деньгах очень мало, меньше всех, но почему-то нынешний премьер – исключение из всего правого сообщества партий в Европе, она неизменно поддерживает помощь Украине в смысле голосований и обнимашек лично с Зеленским.
Ее за это резко критикуют. И справа и слева критики правительства Мелани говорят «стоп помощи Украине».
Так что вот это обновление политических элит в ключевых странах Европы может поменять ситуацию», – добавил он.
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