«Украина выгребла до донышка свободные европейские ресурсы» – Бортник жаждет перемирия

Есть вероятность, что до американских выборов в ноябре в украинской войне наступит перемирие.

Об этом в эфире видеоблога «Укрлайф» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мерц, вероятно, уйдёт осенью уже в отставку, потому что проигрывает его партия, местные выборы запланированные. Пишут о том, что «коалиция желающих» и вовсе может развалиться, и она уже разваливается.

Стармер ушёл. Макрон не переизбираем в следующем году. Мерц уходит, Европа находится в глубочайшей неопределённости. Распад или функционирование «коалиции желающих» – это ещё неопределённая вещь, но глубочайшая неопределённость, с которой входит Европа в 2027 год», – сказал укро-эксперт.