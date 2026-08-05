«Украина выгребла до донышка свободные европейские ресурсы» – Бортник жаждет перемирия
Есть вероятность, что до американских выборов в ноябре в украинской войне наступит перемирие.
Об этом в эфире видеоблога «Укрлайф» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мерц, вероятно, уйдёт осенью уже в отставку, потому что проигрывает его партия, местные выборы запланированные. Пишут о том, что «коалиция желающих» и вовсе может развалиться, и она уже разваливается.
Стармер ушёл. Макрон не переизбираем в следующем году. Мерц уходит, Европа находится в глубочайшей неопределённости. Распад или функционирование «коалиции желающих» – это ещё неопределённая вещь, но глубочайшая неопределённость, с которой входит Европа в 2027 год», – сказал укро-эксперт.
По его словам, Украине очень сложно, поскольку она «выгребла до донышка свободные европейские ресурсы», а потому возникает надежда на перемирие.
«В нынешней модели ведения войны и для Украины, и для России силы на пределе. И это создаёт небольшую интуицию, небольшую надежду на возможные перемирие, не мир. Если Трамп хорошо инвестируется, хорошо поддавит и Москву, и Киев, что-то даст и Москве, и Киеву, то перемирие до американских выборов в какой-то момент возможно», – делает по-украински странный вывод Бортник.
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