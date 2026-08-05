«Плебеезированные!»: украинцы не способны породить что-либо путнее – русофоб-галичанин

Игорь Шкапа.  
05.08.2026 16:36
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


На Украине живут преимущественно примитивные люди и плебеи, с которыми страна фактически обречена.

Об этом в эфире видеоблога «Анализируй» заявил скандальный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине живут преимущественно примитивные люди и плебеи, с которыми страна фактически обречена. Об...

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Дроздов не верит, что на Украине можно построить систему, которая будет действовать в интерсах людей, а не кучки политиков. При этом он заметил, что украинское общество «не способно породить ничего стоящего».

«Оглянитесь вокруг. Среди кого мы живем большей частью? Что это? Граждане с какой-то высокой гражданской ноткой? Или это люди, которые хорошо знают свою историю?

Или это люди, которые понимают вообще экзистенциальную базу войны, в которой они уже пятый год без конца и края? Мы видим просто сплошные замкнутые круги и сплошные тупики, куда входит примитивный, сплебеезированный человек, унаследованный собственным государством, да еще и сам присаженный на гламурный пафос о самопожертвовании, жертвенности, положить свою жизнь и так далее», – язвил галичанин.

Он характеризует ситуацию как «полную катастрофу».

«Мы из-за этой безгосударственности, из-за непонимания вообще, как все устроено, не способны ничего породить. И потому маленький коррупционер живет в каждом крестьянине, который не проживет день, пока что-то домой не притащит. Это в ДНК зашло», – приходит к выводу Дроздов.

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English version :: Читать на английском «Плебеезированные!»: украинцы не способны породить что-либо путнее – русофоб-галичанин

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