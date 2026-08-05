Двоевластие проходимцев парализовало подготовку к зиме в Киеве
Реальную картину готовности Украины к зиме не знает даже правительство.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор энергетических программ киевского Центра экономических и политических исследований имени Разумкова Владимир Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий поинтересовался, как в стране обстоят дела с подготовкой к отопительному сезону.
«Подозреваю, что реальную картину не знает никто, даже в правительстве. Почему? Потому что информация собирается в центр из регионов. И не факт, что каждый регион предоставляет объективную информацию. Каждый хочет как-то приукрасить ее, сделать более лучше.
И потому мы с вами не сможем дать какую-то общую оценку, что, например, на 40% подготовленная энергосистема или на 35%», – сказал Омельченко.
По его словам, «одни регионы лучше подготовлены, другие ужаснее».
Наиболее негативной он называет ситуацию в Киеве.
«Прежде всего, потому что здесь есть определенный хаос управленческий, и он продолжается, поскольку не могут найти взаимодействие между центральными органами и местными властями.
Кроме того, Киев чем уникален? Двоевластием. То есть ни в одном городе такого нет. На сегодняшний день фактически мэр Киева Кличко не может давать указания или как-то контролировать глав районных администраций. Они действуют сами по себе, потому, что назначаются непосредственно президентом. И здесь тоже есть проблема.
Кроме того, Киев очень большой город, и здесь крупнейшие в Украине системы теплообеспечения, ТЭЦ, которые могут быть разрушены.
И потому закрыть эти зоны, в которых живут люди и получают тепло от этих ТЭЦ, за счет децентрализованной генерации достаточно тяжело. Я думаю, что это не будет сделано. Хотя бы закрыли процентов 30, на 40, это было бы уже хорошо», – завил Омельченко.
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