Двоевластие проходимцев парализовало подготовку к зиме в Киеве

Игорь Шкапа.  
05.08.2026 20:25
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЖКХ, Киев, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Реальную картину готовности Украины к зиме не знает даже правительство.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор энергетических программ киевского Центра экономических и политических исследований имени Разумкова Владимир Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Реальную картину готовности Украины к зиме не знает даже правительство. Об этом в эфире...

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Ведущий поинтересовался, как в стране обстоят дела с подготовкой к отопительному сезону.

«Подозреваю, что реальную картину не знает никто, даже в правительстве. Почему? Потому что информация собирается в центр из регионов. И не факт, что каждый регион предоставляет объективную информацию. Каждый хочет как-то приукрасить ее, сделать более лучше.

И потому мы с вами не сможем дать какую-то общую оценку, что, например, на 40% подготовленная энергосистема или на 35%», – сказал Омельченко.

По его словам, «одни регионы лучше подготовлены, другие ужаснее».

Наиболее негативной он называет ситуацию в Киеве.

«Прежде всего, потому что здесь есть определенный хаос управленческий, и он продолжается, поскольку не могут найти взаимодействие между центральными органами и местными властями.

Кроме того, Киев чем уникален? Двоевластием. То есть ни в одном городе такого нет. На сегодняшний день фактически мэр Киева Кличко не может давать указания или как-то контролировать глав районных администраций. Они действуют сами по себе, потому, что назначаются непосредственно президентом. И здесь тоже есть проблема.

Кроме того, Киев очень большой город, и здесь крупнейшие в Украине системы теплообеспечения, ТЭЦ, которые могут быть разрушены.

И потому закрыть эти зоны, в которых живут люди и получают тепло от этих ТЭЦ, за счет децентрализованной генерации достаточно тяжело. Я думаю, что это не будет сделано. Хотя бы закрыли процентов 30, на 40, это было бы уже хорошо», – завил Омельченко.

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