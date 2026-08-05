Двоевластие проходимцев парализовало подготовку к зиме в Киеве

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Реальную картину готовности Украины к зиме не знает даже правительство.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор энергетических программ киевского Центра экономических и политических исследований имени Разумкова Владимир Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, как в стране обстоят дела с подготовкой к отопительному сезону.

«Подозреваю, что реальную картину не знает никто, даже в правительстве. Почему? Потому что информация собирается в центр из регионов. И не факт, что каждый регион предоставляет объективную информацию. Каждый хочет как-то приукрасить ее, сделать более лучше. И потому мы с вами не сможем дать какую-то общую оценку, что, например, на 40% подготовленная энергосистема или на 35%», – сказал Омельченко.

По его словам, «одни регионы лучше подготовлены, другие ужаснее».

Наиболее негативной он называет ситуацию в Киеве.