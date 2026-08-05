Понты Зеленского не помогли в 40-дневном терроре. Пора ликвидировать верхушку Украины – Шурыгин

Анатолий Лапин.  
05.08.2026 17:54
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


40-дневная операция Украины «по принуждению России к миру», которая ознаменовалась террористическими ударами по гражданскому населению и мирной инфраструктуре РФ, не привела к успеху. Теперь киевский режим перешел к тактике открытого террора, покушаясь на разработчиков российских дронов и представителей Минобороны. Это значит, что Россия должна, наконец, перейти к борьбе с террористами путем их уничтожения.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

40-дневная операция Украины «по принуждению России к миру», которая ознаменовалась террористическими ударами по гражданскому...

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«Они себя сами убедили за предыдущие два месяца до того, что у них действительно произошёл перелом, что у них, достаточно зримые успехи ударов по нашей, нефтянке, соответственно, вдохновили на то, что они и дальше будут это всё наращивать и в итоге поставят Россию на колени, поэтому начали гнуть пальцы и обещать нам полный разгром, и Россия должна была ползать на коленях, просить о перемирии», – отметил он.

«Забыли, что имеют дело с державой, у которой сил намного больше, чем у всей этой бычни украинской. Соответственно, когда им начали в ответ в последние три недели насыпать по полной, лишили их судоходства в Черном море, начали лишать их мостов, начали системно выносить их инфраструктуру, заправки всякие и прочее, соответственно, Зеленский начал предлагать перемирие.

На самом деле дальше будет происходить всё то же самое. Теперь они перешли к обычной системе террористических актов. Соответственно, наша задача в этом случае начать в конце концов уже обнулять всю эту сволочь на уровне Банковой, уничтожать уже не только каких-то там бедных хохлов, которых на пушечное мясо отправляют, а уничтожать тех, кто является заказчиками, – высшее политическое, военное руководство Украины», – подчеркнул эксперт.

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English version :: Читать на английском Понты Зеленского не помогли в 40-дневном терроре. Пора ликвидировать верхушку Украины – Шурыгин

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