Бортник: «Ждём чёрного лебедя, но куда опаснее серый носорог»
Украинской войне неожиданно может прийти конец из-за истощения сил.
Об этом в эфире видеоблога «Укрлайф» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперт считает, что после августа война не закончится.
«Многие, кто охотится за чёрным лебедем, не замечают серого носорога. Серый носорог – это больше китайское понятие, но альтернатива чёрному лебедю. Это та фигура, которая присутствует в кадре, но её все не замечают. Она огромная эта фигура, но она такая серенькая ситуация, её все не замечают. Этим серым носорогом у нас является истощение сил, которое накапливается», – рассуждал укро-политолог.
Он привел в пример кайзеровскую Германию времен Первой мировой войны, которая признала свое поражение, даже не допустив солдат противника на свою территорию.
«Поэтому тут нам не надо ни серых лебедей, ни чёрных лебедей ждать. Вы, друзья, можете не дождаться, а надо внимательно рассматривать серого носорога, оценивать его положение, его поведение и его желания, которые тоже сейчас формируются», – умничал Бортник.
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