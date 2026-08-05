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Украинской войне неожиданно может прийти конец из-за истощения сил.

Об этом в эфире видеоблога «Укрлайф» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт считает, что после августа война не закончится.

«Многие, кто охотится за чёрным лебедем, не замечают серого носорога. Серый носорог – это больше китайское понятие, но альтернатива чёрному лебедю. Это та фигура, которая присутствует в кадре, но её все не замечают. Она огромная эта фигура, но она такая серенькая ситуация, её все не замечают. Этим серым носорогом у нас является истощение сил, которое накапливается», – рассуждал укро-политолог.

Он привел в пример кайзеровскую Германию времен Первой мировой войны, которая признала свое поражение, даже не допустив солдат противника на свою территорию.