Разгар сезона: украинские фермеры ринулись опустошать уцелевшие АЗС
На Украине оптовый дизель стал дороже розничного, поэтому фермеры и другие промышленники начали опустошать АЗС, которые ещё не уничтожены российскими ударами.
Об этом в эфире «Украинского радио» заявил эксперт рынка топлива, директор ООО «Консалтинговая группа А-95» Сергей Куюн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вчера был зафиксирован рекорд на оптовом рынке – 99 гривен за литр топлива. Если на колонке – 90, а оптом – 99, это говорит о том, что именно промышленные потребители давят на рынок.
Потому что физлица, если им дорого, могут поставить машину на парковку, и поехать на метро. Аграрий так не может, у него нет альтернатив, ему нужно это топливо», – сказал Куюн.
«Поэтому спрос в разгар сезона [сбора урожая] как раз и провоцирует такие цены. Я начал замечать, когда еду на работу или с работы – очень много фур появилось на АЗС, где их никогда раньше не было.
Это говорит о том, что промышленникам выгоднее заправляться на заправках, чем покупать оптом.
А сегодня я ехал, и заметил, что под вечер две станции были без дизеля – эти фуры просто их опустошили», – добавил он.
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