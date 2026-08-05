Разгар сезона: украинские фермеры ринулись опустошать уцелевшие АЗС

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На Украине оптовый дизель стал дороже розничного, поэтому фермеры и другие промышленники начали опустошать АЗС, которые ещё не уничтожены российскими ударами.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил эксперт рынка топлива, директор ООО «Консалтинговая группа А-95» Сергей Куюн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера был зафиксирован рекорд на оптовом рынке – 99 гривен за литр топлива. Если на колонке – 90, а оптом – 99, это говорит о том, что именно промышленные потребители давят на рынок. Потому что физлица, если им дорого, могут поставить машину на парковку, и поехать на метро. Аграрий так не может, у него нет альтернатив, ему нужно это топливо», – сказал Куюн.