Разгар сезона: украинские фермеры ринулись опустошать уцелевшие АЗС

Вадим Москаленко.  
05.08.2026 18:35
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Украине оптовый дизель стал дороже розничного, поэтому фермеры и другие промышленники начали опустошать АЗС, которые ещё не уничтожены российскими ударами.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил эксперт рынка топлива, директор ООО «Консалтинговая группа А-95» Сергей Куюн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине оптовый дизель стал дороже розничного, поэтому фермеры и другие промышленники начали опустошать...

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«Вчера был зафиксирован рекорд на оптовом рынке – 99 гривен за литр топлива. Если на колонке – 90, а оптом – 99, это говорит о том, что именно промышленные потребители давят на рынок.

Потому что физлица, если им дорого, могут поставить машину на парковку, и поехать на метро. Аграрий так не может, у него нет альтернатив, ему нужно это топливо», – сказал Куюн.

«Поэтому спрос в разгар сезона [сбора урожая] как раз и провоцирует такие цены. Я начал замечать, когда еду на работу или с работы – очень много фур появилось на АЗС, где их никогда раньше не было.

Это говорит о том, что промышленникам выгоднее заправляться на заправках, чем покупать оптом.

А сегодня я ехал, и заметил, что под вечер две станции были без дизеля – эти фуры просто их опустошили», – добавил он.

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English version :: Читать на английском Разгар сезона: украинские фермеры ринулись опустошать уцелевшие АЗС

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